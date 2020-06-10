Третий пакет антикризисных мер в Петербурге коснется временно безработных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга подготовит третий блок антикризисных мер, направленных на поддержку городской экономики в результате воздействия пандемии. Законопроект будет направлен на переобучение и трудоустройство временно безработных граждан, сообщил в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"У нас возрастает число временно безработных, нам нужно обеспечить их приемлемым уровнем жизни, дать возможность зарабатывать. Переобучение, подготовка и создание новых рабочих мест - то, что входит в третий пакет мер", - сказал Елин на онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса города в постэпидемиологический период.

Четвертый пакет антикризисных мер будет направлен на увеличение доходной базы городского бюджета за счет стимулирования предпринимательской активности, добавил вице-губернатор.

О новых мерах поддержки

Первый пакет мер поддержки для предприятий, которые пострадали от введенных в городе ограничений и запретов, был принят 30 марта. Он предусматривает налоговые льготы малым и средним предприятиям в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками и используют упрощенную систему налогообложения. Такой мерой смогут воспользоваться более 28 тыс. организаций.

На полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на четыре месяца за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1 тыс. кв. м. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. По официальным данным, этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей.

Одно из направлений документа включает поддержку спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. В период с 2020 по 2024 годы планируется увеличить долю госзакупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году, а к 2024 году постепенно довести ее до 32,5%. Кроме того, будет увеличено авансирование по государственным контрактам на строительство объектов социальной инфраструктуры до 30% для строительных компаний, при этом средняя месячная зарплата в таких компаниях должна быть не ниже среднеотраслевой.

Также принято решение о сохранении объема бюджетного финансирования государственных театров и образовательных организаций, подведомственных комитету по культуре. Меры предполагают и выделение субсидий на частичную компенсацию затрат организаций в сфере культуры и искусства, пострадавших от ограничений.

Второй пакет мер поддержки бизнеса в Петербурге принят 13 мая, он дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая, и включает мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки. Они позволят существенно снизить негативное воздействие от пандемии, возобновить приостановленные экономические процессы в возможно короткий срок. Городские власти оценили затраты бюджета на обеспечение двух принятых пакетов мер в 13,5 млрд рублей.