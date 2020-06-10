Минэнерго считает возможным переход энергетики России на удаленный мониторинг через 5 лет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Энергетическая отрасль России может максимально перейти на удаленный мониторинг через пять лет. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак в рамках онлайн-встречи в виртуальной студии фонда "Росконгресс".

"Мы считаем, что это целевая модель и что энергетика через пять лет, наверное, должна максимально перейти на удаленный мониторинг, контроль состояния, пуско-наладку и все остальное. Мы думаем, что, когда дроны будут летать и обследовать линии электропередачи, трубы на электростанциях, плотины, - это наше ближайшее будущее", - сказал он.

Грабчак уточнил, что пандемия позволила энергоотрасли чаще применять дистанционные методы работы.

"Мы и пандемию переживем и обогатимся опытом. И рывок с точки зрения применения дистанционных методов он будет, он уже достаточно серьезен. А мы как регулятор еще до пандемии политику перехода на дистанционный мониторинг продвигали, продвигаем и постепенно вшивали во все нормативно-правовые документы", - сказал Грабчак.

По его словам, "гайки через пять лет будут крутить роботоподобные механизмы - мы будем давать им соответствующие поручения".