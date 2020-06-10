РФПИ, АФК "Система" и институт Гамалеи совместно организуют выпуск вакцины от коронавируса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК "Система" и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-релизе фонда.

Начало первых клинических испытаний вакцины ожидается в середине июня 2020 года, а к осени планируется запустить массовое производство.

На прошлой неделе глава РФПИ сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании совместного с "Нацимбио" предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы крови, а также о совместном с "Р-Фарм" выпуске препарата, который подавляет излишний ответ иммунной системы на вирус.

Дмитриев также заявлял, что вакцина, в производство которой инвестируют Alium, АФК "Система" и "Р-Фарм", показывает очень хорошие результаты и позволит России стать одним из мировых лидеров в этой области.

Ранее ТАСС сообщал, что российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), разработанный компанией "Р-Фарм", внесен в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. В настоящее время препарат выпускается и маркируется на производстве "Р-Фарм" в Ярославле. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 12 тыс. упаковок с нанесением цифрового кода Data Matrix.