{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РФПИ, АФК "Система" и институт Гамалеи совместно организуют выпуск вакцины от коронавируса

Начало первых клинических испытаний вакцины ожидается в середине июня 2020 года, а к осени планируется запустить массовое производство

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК "Система" и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-релизе фонда.

Начало первых клинических испытаний вакцины ожидается в середине июня 2020 года, а к осени планируется запустить массовое производство.

На прошлой неделе глава РФПИ сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании совместного с "Нацимбио" предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы крови, а также о совместном с "Р-Фарм" выпуске препарата, который подавляет излишний ответ иммунной системы на вирус.

Дмитриев также заявлял, что вакцина, в производство которой инвестируют Alium, АФК "Система" и "Р-Фарм", показывает очень хорошие результаты и позволит России стать одним из мировых лидеров в этой области.

Ранее ТАСС сообщал, что российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), разработанный компанией "Р-Фарм", внесен в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. В настоящее время препарат выпускается и маркируется на производстве "Р-Фарм" в Ярославле. На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 12 тыс. упаковок с нанесением цифрового кода Data Matrix.

Голосование по поправкам в конституцию
СФ: работа в день голосования по конституции будет оплачена в повышенном размере
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко добавила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату
Читать полностью