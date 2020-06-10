Спикер заксобрания Ростовской области убежден в росте экономики после снятия ограничений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Экономика Ростовской области продолжает развиваться, а после отмены ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса, вернется к положительной динамике. Такое мнение высказал в среду председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

"Несмотря на такие сложные, конкурентные условия для Ростовской области, экономика Дона развивается. Если сегодня мы видим какое-то замедление темпов роста или сокращение роста экономики, я уверен в том, что после того, как ограничительные меры будут отменены, а они обязательно будут смягчены и отменены, экономика Дона покажет те же темпы развития, которые были и до нынешнего кризиса", - сказал Ищенко по итогам отчета о результатах деятельности правительства Ростовской области за 2019 год.

По словам спикера регионального парламента, по итогам 2019 года экономика и социальная сфера области достигли существенных результатов. "Ростовская область, ее экономика, в течение пяти лет практически каждый год росла двузначными цифрами. За пять лет на 257% суммарно вырос объем промышленного производства. <…> Проблем очень много, но та динамика, с которой развивается Ростовская область, вселяет надежду, что абсолютное большинство проблем, с которыми сталкиваются города, районы, сельские населенные пункты, будут решаться", - отметил Ищенко.

Нерешенные проблемы

По словам руководителя фракции ЛДПР в заксобрании области Евгения Федяева, основной проблемой региона остается незначительный рост реальных доходов населения. "Основная задача правительства - это, безусловно, увеличение качества и уровня жизни населения, жителей Донского края. Мы полагаем, что за 2019 год эти цели не были достигнуты в том объеме, который ставился изначально, потому что реальные доходы населения выросли совсем незначительно", - сказал Федяев.

По мнению представителя ЛДПР, ряд проблем, которые есть в Ростовской области, не были решены. Одной из них является обращение с твердыми коммунальными отходами. "За 2019 год построен только один [мусороперерабатывающий] завод, семь заводов до сих пор не построено", - отметил Федяев.

По словам руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Косинова, динамика в развитии региона есть, но в части индекса промышленного производства и валового регионального продукта она "не такая, как хотелось бы". "Есть, конечно, вопросы и по инвестиционным проектам, но в общем динамика положительная есть. Это успокаивает, - сказал Косинов. - По моему мнению, мы очень мало внимания уделяем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые являются основой сельхозпереработки. Без них мы никуда не денемся, и к этому надо привлекать общественность, которая работает в сельскохозяйственной теме".

Отчет губернатора

В среду губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2019 год перед депутатами законодательного собрания Ростовской области. В своем выступлении глава региона уделил большое внимание реализации национальных проектов. По словам Голубева, общий объем финансирования нацпроектов составил почти 31 млрд рублей. Законодатели региона утвердили отчет, за принятие соответствующего постановления проголосовало 58 депутатов.