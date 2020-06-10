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В Ростовской области около 175 млрд рублей направили в 2019 году на реализацию госпрограмм

Из них 24 млрд - в рамках нацпроектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Реализация госпрограмм в Ростовской области в 2019 году потребовала финансирования в объеме более 175 млрд рублей. Об этом в среду в ходе отчета о результатах деятельности правительства региона за 2019 год сообщил губернатор Василий Голубев.

Отчет главы региона утвердили депутаты законодательного собрания области. За принятие соответствующего постановления проголосовало 58 депутатов.

"На реализацию госпрограмм в 2019 году было направлено 94% областного бюджета - около 175 млрд рублей, в том числе 24 млрд - в рамках нацпроектов. Общий же объем финансирования национальных проектов составил почти 31 млрд рублей", - сказал губернатор.

По словам Голубева, в рамках 12 нацпроектов начали действовать 49 региональных проектов. Механизмом реализации национальных целей, утвержденных указом президента РФ, стала стратегия социально-экономического развития Ростовской области, которая реализуется через 23 государственные программы.

Одним из нацпроектов, которые призваны обеспечить экономический рост, Голубев назвал "Малое и среднее предпринимательство". В Ростовской области реализуется пять региональных проектов с объемом финансирования свыше 5 млрд рублей. "На Дону более 175 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в них занято свыше 532 тыс. человек. Их оборот за год составил без малого 2 трлн рублей, что на 5% выше 2018 года", - отметил Голубев.

Говоря о снижении деловой активности на фоне ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, Голубев напомнил, что ранее власти для поддержки бизнеса приняли ряд дополнительных решений. Так, для работающих в двенадцати наиболее пострадавших в ходе пандемии коронавируса отраслях предусмотрены льготы по уплате региональных налогов. Голубев отметил, что снижение налоговых ставок в условиях падения налоговых поступлений было непростым решением. Губернатор подчеркнул, что региональные власти намерены сохранить социально ориентированный характер областного бюджета.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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