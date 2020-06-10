Мнучин считает, что новый пакет помощи должен быть направлен на проблемные отрасли США

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Новый пакет стимулирующих американскую экономику мер должен быть более адресным для содействия отраслям, испытывающим трудности с открытием после пандемии коронавируса. Об этом заявил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по делам малого бизнеса и предпринимательства Сената Конгресса.

"Я определенно считаю, что нам необходим новый двухпартийный законопроект для выделения [еще] больших средств экономике. Мы не должны торопиться, поскольку важно быть осторожными, - сказал Мнучин, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов. - Мы должны [работать] более адресно".

"Что бы мы ни делали в дальнейшем, необходимо [работать] гораздо более адресно, особенно в применении к отраслям и малому бизнесу, которые испытывают самые большие трудности в возобновлении деятельности из-за пандемии COVID-19, - отметил министр. - Ждем с нетерпением работы с комитетом в ближайшие несколько недель".

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. При этом республиканцы в Сенате заявили, что не станут поддерживать этот пакет. Президент США Дональд Трамп также давал понять, что у законопроекта нет шансов. Однако позднее он заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Трамп подписал 24 апреля законопроект о пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии. До этого Конгресс США одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих мер в размере более $2 трлy был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.