Ростуризм надеется, что регионы начнут снимать ограничения для туристов в течение недели

"Сегодня я с десятком губернаторов поговорила. Все эти ограничения, связанные с карантином, приезд, за которым следует отправка в обсерваторы и так далее, буквально как ветром сдувает. Они потихонечку уже снимаются. Сегодня у нас 10 июня. Я думаю, что в течение недели все лишние и ненужные ограничения, которые делают невозможным отдых, будут внутри регионов сниматься", - сказала она в среду в эфире радиостанции "Авторадио".

Раннее сообщалось, что Ростуризм обсуждает с Минтрансом и авиакомпаниями возможность запуска авиарейсов между городами России по "комфортным ценам". Параллельно с туроператорами обсуждается создание турпакетов по новым внутренним направлениям.