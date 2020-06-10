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Ростуризм надеется, что регионы начнут снимать ограничения для туристов в течение недели

Ранее сообщалось, что обсуждается создание турпакетов по новым внутренним направлениям

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что регионы в течение недели начнут снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян.

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"Сегодня я с десятком губернаторов поговорила. Все эти ограничения, связанные с карантином, приезд, за которым следует отправка в обсерваторы и так далее, буквально как ветром сдувает. Они потихонечку уже снимаются. Сегодня у нас 10 июня. Я думаю, что в течение недели все лишние и ненужные ограничения, которые делают невозможным отдых, будут внутри регионов сниматься", - сказала она в среду в эфире радиостанции "Авторадио".

Раннее сообщалось, что Ростуризм обсуждает с Минтрансом и авиакомпаниями возможность запуска авиарейсов между городами России по "комфортным ценам". Параллельно с туроператорами обсуждается создание турпакетов по новым внутренним направлениям.

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