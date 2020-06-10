Власти США хотят в июле начать обсуждение нового пакета мер помощи экономике

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Обсуждение дополнительного пакета мер, направленных на стимулирование экономики США в условиях пандемии нового коронавируса, может вступить в формальную стадию в начале июля. Такое мнение высказал в среду в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Ему был задан вопрос относительно того, какие сферы экономики в первую очередь получат помощь в случае принятия дополнительного пакета стимулирующих мер. По словам Кадлоу, президент США Дональд Трамп ранее указывал, что основной целью нового пакета мер будет создать условия для возвращения людей на рабочие места, в том числе за счет "временного прекращения взимания налога на заработную плату". Вместе с тем, по словам Кадлоу, значительная помощь будет оказана малому бизнесу, предприятиям в туристической отрасли.

Кроме того, как указал глава Национального экономического совета, Трамп рассчитывает создать условия для того, чтобы ряд американских компаний вернули производство на территорию США, что может быть достигнуто в том числе за счет налоговых льгот. "Есть ряд вопросов, о которых он [Трамп] говорил, - указал Кадлоу. - Я думаю, что переговоры перейдут в формальную стадию после выходных по случаю 4 июля [День независимости США]".

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.