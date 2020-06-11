Президент Колумбии заявил, что внутреннее авиасообщение начнет восстанавливаться в июле

БОГОТА, 11 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по возобновлению внутреннего авиасообщения в Колумбии начнется в июле. Об этом в среду сообщил президент южноамериканской страны Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы определим несколько пилотных маршрутов на июль, чтобы начать постепенное восстановление внутреннего авиасообщения", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Facebook.

17 марта Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 31 мая.

Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По данным властей на 10 июня, общее число случаев заражения составляет 43 682, умерли 1 433 человека, 17 333 выздоровели.