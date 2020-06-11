"Ъ": три четверти арендаторов в ТЦ Москвы смогли договориться о льготных условиях аренды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 75% арендаторов в московских торговых центрах смогли договориться с собственниками о льготных условиях аренды площадей в апреле и мае. Об этом в четверг сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на опрос Союза арендаторов.

По данным на начало июня, три четверти арендаторов договорились с владельцами помещений о снижении платежей за апрель и май, когда из-за режима самоизоляции были закрыты торговые центры, либо смогли найти другие компромиссные решения. Как отмечают владельцы ТЦ, основу оставшихся 25% арендаторов, которые не смогли прийти к соглашению, составляют розничные сети, требующие скидки на весь срок действия договора.

Как пишет газета, в торговом центре "Афимолл" на начало июня 14 арендаторов не смогли договориться о скидках. В "Метрополисе" - 11, в "Европейском" и "Атриуме" - почти по десять.

Cогласно оценкам компании Watcom Group, которая проводит анализ посетительских потоков торговых центров, в первую неделю июня трафик московских ТЦ находился на уровне 54-64% от аналогичных показателей июня прошлого года.

8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий пострадавшим в условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Согласно закону, если арендатор и арендодатель не достигли соглашения об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента официального обращения с данной просьбой, арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды. Закон распространяется на малый и средний бизнес тех отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса.

В среду власти Москвы сообщили, что с 15 июня начинается прием заявок от владельцев столичных торговых центров на получение грантов по компенсации налогов и имущественных затрат.