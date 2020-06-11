Проектирование взлетно-посадочной полосы на Командорах начнется в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Проектирование новой взлетно-посадочной полосы начнется в этом году в селе Никольское на Командорских островах - самом удаленном населенном пункте Камчатки. Об этом сообщил в четверг врио губернатора края Владимир Солодов во время прямого эфира на местном телеканале.

О необходимости строительства новой взлетно-посадочной полосы сообщили жители села. По их словам, из-за сложных климатических условий они месяцами не могут улететь с островов, так как существующая взлетно-посадочная полоса технически может принимать суда только в солнечную погоду, а, по данным Камчатгидромета, в Никольском только около 50 солнечных дней в году.

"Проектирование полосы на Командорах начнется в этом году, но ее строительство - процесс небыстрый. Я с коллегами проработаю вопрос по поводу возможности переброски средств на эти цели из других сфер, может быть, вопрос включения этого проекта в федеральные программы. Но новая взлетно-посадочная полоса на Командорах однозначно нужна", - сказал Солодов.

Командорские острова - архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря. Административно входят в состав Алеутского района Камчатского края. Никольское - единственный населенный пункт архипелага.

Раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, в который входит реконструкция аэропортов, включен по инициативе президента России Владимира Путина в госпрограмму "Развитие транспортной системы".