Власти Санья впервые создали кредитно-страховой механизм для малого бизнеса

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Администрация ведущего китайского курорта Санья в южной провинции Хайнань при взаимодействии с профильными финансовыми институтами страны впервые создала кредитно-страховой механизм для нужд малого бизнеса, больше всего пострадавшего в ходе эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как прокомментировали местные власти, новая площадка финансирования увеличит доступность займов, позволит предотвратить риски, связанные с невыполнением контрактов по причине неплатежеспособности той или иной коммерческой организации.

"Санья продолжит развиваться, опираясь на активную правительственную поддержку. Благодаря ей небольшие фирмы смогут снизить расходы, связанные с ведением бизнеса, уменьшить издержки, восстановить производство в объемах, существовавших до возникновения вспышки коронавируса", - рассказал СМИ представитель местной администрации.

Он уточнил, что власти и малый бизнес "находятся в одной и той же лодке" и им приходится сообща преодолевать возникающие трудности.

Соглашение о реализации новой программы в сфере доступного кредитования подписали представители управления финансового развития города Санья, Народная страхования компания Китая (PICC), Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC), Банк Китая и Строительный банк Китая. Частные предприятия, а также индивидуальные предприниматели в зависимости от масштаба их проектов имеют возможность получить разовые кредиты в размере до 6 млн юаней (около $850 тыс. по текущему курсу).

Согласно официальным данным, практически все компании Хайнаня восстановили регулярную деятельность после вынужденного периода бездействия из-за вспышки коронавируса. Больше всего от эпидемии пострадала сфера услуг: рестораны, туристические компании, магазины и частные гостиницы. Для оказания поддержки бизнесу власти выделили значительные средства из бюджета, а также задействовали различные механизмы банковского финансирования.