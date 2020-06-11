В Роскачестве считают, что жилье на вторичном рынке подешевеет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Эксперты ожидают, что жилье на вторичном рынке в России подешевеет, в то время, как автомобили будут дорожать. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"В среднесрочной перспективе - в горизонте нескольких месяцев - мы ожидаем снижения цен. Это связано с падением доходов, ростом безработицы, опасениями, связанными с возможной второй волной эпидемии в течение года. В среднем по России цены на вторичном рынке [жилья] могут снизиться на 10-12% относительно докризисного уровня", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

По его словам, в течение карантина многие продавцы снимали свои объявления, так как не хотели организовывать показы, а перспективы заключить сделку оценивали невысоко. "Сейчас эти объекты вновь выйдут на рынок, что приведет к корректировке средних цен", - добавил Попов.

С тем, что после выхода страны из карантина собственники с большой долей вероятности будут вынуждены снижать цены на жилье, согласны и большинство других экспертов. Однако, как отметили Роскачеству в департаменте вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость", сказать точно, как сильно снизятся цены вследствие падения доходов потребителей, произошедшего из-за самоизоляции, пока нельзя.

С новостройками ситуация иная. По данным федерального портала "Мир квартир", которые приводит Роскачество, по итогам мая среднероссийский квадратный метр подорожал на 2,3%. При этом сильнее всего цены на квартиры в новостройках выросли во Владивостоке (4,1%), Москве (4%) и Сочи (4%). Аналитики компании отмечают, что застройщики сегодня оказались в очень сложном положении: с одной стороны, снизить цены им не позволяют высокие издержки, а с другой - повышать их в условиях падения покупательской способности опасно. Проблему может решить льготная ипотека, однако есть большая вероятность, что люди во время кризиса не захотят залезать в кредиты, отмечается в сообщении.

С авто лучше не откладывать

Снижения цен на авторынке эксперты ждать не советуют. По словам партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, которые также приводит Роскачество, подорожание новых машин, производство которых сегодня локализовано не более чем на 50%, неизбежно. Вместе с тем, резкого роста цен не произойдет - дилеры, которые имеют достаточные запасы на складах, будут выжидать, пока карантинные меры не отменят полностью, а котировки не перестанут скакать. До того момента стоимость автомобилей, как и стоимость большинства других товаров, имеющих валютную составляющую, будет увеличиваться постепенно.

Автоэксперт Антон Чуйкин также выразил уверенность, что цены будут расти. "Но это не означает, что нужно все бросать и срочно бежать за новой машиной. Но и надолго ее покупку я бы не откладывал. По итогам года цены на авто в России вырастут примерно на 15-20%", - уверен эксперт.

По словам инвестиционного менеджера компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, из-за падения реальных доходов граждан и снижения спроса общий рост цен на потребительском рынке вскоре должен замедлиться. Более того, чтобы оставаться на плаву в таких условиях, продавцы некоторых категорий товаров начнут снижать их стоимость, предлагая скидки и устраивая различные акции. И, если позволяют возможности и есть желание, этой ситуацией можно воспользоваться.

В число категорий, которые, по оценкам аналитиков, после карантина будут только дорожать - товары класса люкс, электроника и бытовая техника, стоимость которых в значительной степени определяется курсом рубля.

По оценкам специалистов торговой сети DNS, ближе к осени у компаний начнутся закупки, подорожание товаров станет заметнее. Кроме того, к новогодним праздникам оптовые и, соответственно, розничные цены вырастут еще сильнее, добавили в Роскачестве.