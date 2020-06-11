Спрос на маски в аптеках по сравнению с апрелем снизился на 70%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Спрос на медицинские маски в аптечных организациях России упал на 70% в сравнении с апрельскими показателями, а в отдельных аптеках - практически наполовину. Об этом сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева в эфире телеканала "Россия-1".

"Спрос [на маски] по сравнению с апрелем упал на 70%, в отдельных аптечных организациях - где-то наполовину", - сказала она.

По словам Игнатьевой, падение спроса в аптечном сегменте может объясняться тем, что на данный момент россияне могут приобрести медицинские маски во всех торговых организациях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что масочный режим сохранится во всех регионах России, несмотря на снятие ограничений.

По словам директора РААС Нелли Игнатьевой, медицинские маски и перчатки есть в наличии в торговых организациях, в том числе в аптеках, однако их стоимость выше, чем в начале года.