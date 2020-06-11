Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без подтверждения операции клиентом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские банки обратились в ЦБ РФ с просьбой отменить норму, согласно которой финансовая организация должна возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь с банком в течение двух дней. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа с предложениями участников платежного рынка для "регуляторной гильотины" ЦБ.

"Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества", - цитирует РБК обоснование предложения.

По данным издания, автором инициативы является "Тинькофф банк". В группе "Тинькофф" РБК подтвердили, что выступили с этим предложением. При этом ВТБ, "Почта банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и МКБ сообщили РБК, что поддерживают инициативу.

Директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин, слова которого приводятся в публикации, добавил, что из закона также "следует исключить норму о возобновлении операции после связи с клиентом, так как мошенник может прикинуться клиентом, предварительно разузнав у него нужные данные, позвонить в банк и попытаться разблокировать операции".

"Необходимо четко описать в ФЗ процесс по подтверждению клиентом операций, имеющих признаки совершения без ведома клиента", - цитирует РБК руководителя отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Дениса Камзеева.

Об инициативах банков по сомнительным операциям

В марте 2020 года финансовые организации в лице Ассоциации банков России (АБР) направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в "антиотмывочное" законодательство. В частности, в них отмечалась необходимость подробного описания новых схем отмывания денег с целью исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета, писала газета "Известия" со ссылкой на текст письма.

В кредитных организациях отмечали, что обратятся к ЦБ с просьбой уточнить понятие "периодичности" транзакций, которые следует считать подозрительными. Кроме того, в финансовых организациях также считают необходимым обязать банки до решения суда реабилитировать клиентов, чьи счета раньше были заблокированы. Это может помочь уменьшить количество счетов, заблокированных по ошибке, а также увеличить эффективность отслеживания нелегальных операций.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что изучат предложения банков, и напомнили, что поправки в положение 375-П о подозрительных операциях вступят в силу в апреле 2021 года.

О поправках

Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в положение 375-П в сфере "антиотмывочного" законодательства, в которых уточнил признаки сомнительных операций, способных стать основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента, сообщало в феврале РБК со ссылкой на документ и представителя ЦБ.

В частности, по данным издания, регулятор предложил не считать сомнительными операции, которые клиент проводит, несмотря на высокую комиссию и заградительные тарифы, а также транзакции, проведение которых отличается от обычного поведения клиента.

При этом сомнительными могли быть признаны некоторые операции по исполнительному документу, регулярные операции по снятию наличных со счета физического лица, если средства поступали от юридического лица или индивидуального предпринимателя, кроме зарплаты, пенсий, алиментов и подобных перечислений. Кроме того, банки получат возможность блокировать дистанционные транзакции, проводимые с одного устройства или с одной группы IP-адресов на счета разных компаний и физических лиц.

Также ЦБ впервые внес в перечень признаков сомнительных операций действия по продаже или приобретению виртуальных активов.