{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем ВРП в Воронежской области превысил в прошлом году 1 трлн рублей

По словам главы региона Александра Гусева, область вошла в топ-20 крупнейших экономик субъектов Российской Федерации

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Рост регионального валового продукта в Воронежской области по итогам 2019 года составил 101,8% и впервые превысил 1 трлн рублей. Об этом сказал в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе отчета о работе за 2019 год перед депутатами областной думы.

"Объем регионального валового продукта в Воронежской области впервые превысил 1 трлн рублей, это позволило нам войти в топ-20 крупнейших экономик субъектов Российской Федерации. Динамика внутреннего валового продукта была положительной на протяжении последних десяти лет. Такая тенденция наблюдается лишь в 15 регионах страны", - сказал Гусев.

По его словам, многолетняя позитивная динамика стала возможна благодаря системной и эффективной работе по формированию в регионе благоприятной среды для развития бизнеса. "Рост валового регионального продукта в области составил 101,8%, по Российской Федерации этот показатель составил 101,3%", - отметил Гусев.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
Пандемия коронавируса нового типа
Нефть, доллар, рубль — как на них влияет изменение базовой ставки ФРС США
Читать полностью