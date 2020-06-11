Объем ВРП в Воронежской области превысил в прошлом году 1 трлн рублей

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Рост регионального валового продукта в Воронежской области по итогам 2019 года составил 101,8% и впервые превысил 1 трлн рублей. Об этом сказал в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе отчета о работе за 2019 год перед депутатами областной думы.

"Объем регионального валового продукта в Воронежской области впервые превысил 1 трлн рублей, это позволило нам войти в топ-20 крупнейших экономик субъектов Российской Федерации. Динамика внутреннего валового продукта была положительной на протяжении последних десяти лет. Такая тенденция наблюдается лишь в 15 регионах страны", - сказал Гусев.

По его словам, многолетняя позитивная динамика стала возможна благодаря системной и эффективной работе по формированию в регионе благоприятной среды для развития бизнеса. "Рост валового регионального продукта в области составил 101,8%, по Российской Федерации этот показатель составил 101,3%", - отметил Гусев.