Белоусов встретился с представителями МСП в рамках доработки нацплана

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках доработки общенационального плана восстановления экономики продолжил серию совещаний с представителями малого и среднего бизнеса и провел встречу с бизнес-объединением "Опора России" и Торгово-промышленной палатой. Участники встречи отметили, что находятся в постоянном контакте с правительством, а многие предложения уже вошли в нацплан.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным одобрил план восстановления экономики, подготовленный правительством, как основу в этой работе. Он указал, что правительство во второй половине июня должно определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле. Общая стоимость плана оценивается в 5 трлн рублей.

Глава государства поручил правительству доработать план совместно с предпринимателями и экспертами. Мишустин, в свою очередь, поручил Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову провести серию встреч с предпринимательским и экспертным сообществом.

По словам руководителя "Опоры России" Александра Калинина, уже оказанная поддержка правительства позволила предприятиям МСП сохранить занятость, вовремя получить кредиты на зарплату и субсидии, а также позволила индивидуальным предпринимателям и самозанятым, потерявшим доход, получать пособия.

Глава ТПП Сергей Катырин затронул ряд чувствительных для бизнеса тем. В частности, тему неналоговых платежей. По его словам, общая сумма неналоговых платежей составляет порядка 1% ВВП. Для бизнеса это "довольно накладно", сказал он. Белоусов отметил, что необходимо завершить этот процесс. "Я удивлен, что это до сих пор не решено. Были приняты серьезные решения. Мы обязательно к этой теме вернемся", - отметил первый вице-премьер.

Бизнес-объединения затронули и другие темы: внедрение механизма коллективного патента, бесшовный переход с ЕНВД, снижение конечной ставки по программе льготного кредитования, продление моратория на проверки для МСП, отказ от проведения индексации страховых платежей для ИП, пересмотр ограничения по падению выручки в 30% для системообразующих предприятий.

Все участники встречи сошлись во мнении, что ряд программ поддержки МСП, возможно, имеет смысл расширить. Правительство проработает эти вопросы.

Кроме того, первый вице-премьер допустил возможность внедрения формата поддержки малого и среднего бизнеса в связи с затратами на СИЗы. Предприниматели обратили на этот момент особое внимание. Белоусов отметил, что правительство знает об этой ситуации и рассматривает возможные варианты.

На этой неделе Белоусов также встретится с представителями "Деловой России" и РСПП.