Верховный суд России ужесточил требования к арестам предпринимателей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Верховный суд России ужесточил требования к заключению под стражу предпринимателей. Пленум Верховного суда в четверг внес изменения постановления "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" 2013 года и "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" 2016 года, где ввел более жесткие критерии для заключения под стражу по предпринимательским преступлениям.

"По каждому поступившему ходатайству следователя, дознавателя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1-4 статьи 159, статьями 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, являющегося индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, следует проверять, приведены ли в постановлении о возбуждении ходатайства и содержатся ли в приложенных к постановлению материалах конкретные сведения, подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое ему преступление совершено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им полномочий по управлению этой организацией или не в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности", - говорится в постановлении пленума.

При отсутствии таких сведений такое ходатайство удовлетворению не подлежит, отметил Верховный суд.

Кроме того, говорится в постановлении, указание на корыстный мотив подозреваемого или обвиняемого или способ распоряжения похищенным имуществом (например, присвоил лично или использовал для целей предпринимательства) не может служить основанием для признания деяния совершенным вне предпринимательской деятельности.

Если при решении вопроса о заключении под стражу лица, задержанного по подозрению в совершении преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, сторона защиты попросит отложить судебное заседание для представления документов, подтверждающих статус предпринимателя, суд должен удовлетворить такое ходатайство, продлив срок задержания до 72 часов.