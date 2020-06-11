Кабмин рассмотрит расширение системы компенсации инвесторам затрат за счет налогов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит возможность внедрения системы tax increment financing (TIF) - компенсации инвесторам затрат на строительство предприятий в счет будущих налогов, рассказал на встрече с объединением "Деловая Россия" в рамках доработки общенационального плана восстановления экономики первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В ходе встречи президент компании "Технониколь" Сергей Колесников попросил запустить систему компенсации расходов на строительство новых производств и связанной инфраструктуры за счет формируемых будущих налогов новых производств. По его мнению, эта мера будет эффективна на всей территории России и для всех инвестиций и может охватить проекты суммарной стоимостью свыше 500 млрд рублей.

"По поводу расширения сферы применения TIFов, я считаю, это возможно. Давайте сначала СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений - прим. ТАСС) запустим, посмотрим, как он пойдет, посмотрим, какие компании, какие проекты первые. Мы договорились, что мы вернемся к вопросу СЗПК осенью, во время осенней сессии, и будем ряд параметров уточнять, расширять. Если, действительно, бизнес-сообщество просит распространить компенсацию инфраструктурных затрат за счет будущих налогов, то давайте попробуем это проработать", - сказал Белоусов.

Российский парламент в марте принял закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Президент РФ его подписал 1 апреля. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.