{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэкономразвития обсуждает с ведомствами и бизнесом меры поддержки IT-отрасли

Их представят в ближайшее время, сообщили в министерстве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития обсуждает меры поддержки IT-отрасли с профильными ведомствами и бизнес-сообществом в ежедневном режиме, они будут представлены и включены в национальный план восстановления экономики в ближайшее время, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Отраслевые меры поддержки в общенациональном плане восстановления экономики проходят ежедневное обсуждение с деловым сообществом, профильными органами власти и будут представлены в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
Цена нефти Brent упала на 6,6%
Она торгуется ниже ниже $39 за баррель
Читать полностью