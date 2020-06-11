Минэкономразвития обсуждает с ведомствами и бизнесом меры поддержки IT-отрасли

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития обсуждает меры поддержки IT-отрасли с профильными ведомствами и бизнес-сообществом в ежедневном режиме, они будут представлены и включены в национальный план восстановления экономики в ближайшее время, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Отраслевые меры поддержки в общенациональном плане восстановления экономики проходят ежедневное обсуждение с деловым сообществом, профильными органами власти и будут представлены в ближайшее время", - отмечается в сообщении.