Курс евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 79,01 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:31 мск.

В последний раз курс евро превышал отметку в 79 рублей 20 мая.

Согласно данным торговой площадки на 16:40 мск, евро торговался на уровне 78,99 рубля (+1,36%), а курс доллара находился на отметке 69,55 рубля (+1,53%).

Рубль слабеет вслед за снижением нефтяных котировок. Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent опускается до $38,88 за баррель (-6,8%), а сорта WTI - до $36,65 за баррель (-7,9%).