Ирландская ZiggyTec разработала IoT-решение для управления данными в энергетике

ТАСС, 11 июня. Ирландский технологический стартап ZiggyTec использует решение на базе Интернета вещей для мониторинга данных об энергопотреблении и управления отчетностью по энергетической устойчивости. Для сбора информации компания использует систему IoT-датчиков, сообщило издание The Irish Times.

"В настоящее время процесс снятия показаний счетчиков зачастую сопряжен с излишними затратами времени и сил и, кроме того, не застрахован от ошибок. Эта проблема особенно актуальна для жилых и коммерческих помещений, сдаваемых в аренду. Нередко возникает ситуация, когда арендаторы не соблюдают правила совместного пользования коммунальными услугами и не обладают всей полнотой информации", - сказал один из основателей ZiggyTec Питер Мерфи.

Благодаря технологии ZiggyTec показания счетчиков электроэнергии, воды, газа и тепла могут быть полностью оцифрованы и перемещены на облачный сервер для удаленного доступа. Если ранее для мониторинга и анализа данных требовалось приобретать отдельное программное обеспечение, то теперь аналитическая платформа ZiggyTec позволяет решить обе задачи за фиксированную ежемесячную плату.

Решение ZiggyTec использует сенсорные IoT-датчики для сбора информации и не требует постоянного WiFi-подключения. Система может взаимодействовать со множеством счетчиков на нескольких объектах одновременно и отправлять данные менеджеру по недвижимости в режиме реального времени. Установка системы не требует капитальных затрат и занимает всего несколько часов без необходимости приостановки существующей инфраструктуры.

В настоящее время клиентами ZiggyTec являются такие компании, как Hines, Aramark, Savills и Irish Life. В 2019 году компания привлекла €1 млн ($1,14 млн) в виде посевного капитала от ряда частных инвесторов и фонда Enterprise Ireland.