Банки одобрили льготные кредиты бизнесу под 2% на сумму более 119 млрд руб.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банки одобрили льготные кредиты бизнесу на возобновление деятельности по ставке 2% на сумму более 119 млрд рублей. Фактически выдано кредитов на сумму 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"По итогам старта с 1 июня программы на возобновление деятельности под 2% банки одобрили кредиты на сумму более 119 млрд рублей. Фактически выдано 16,4 тыс. кредитов на сумму 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная масса кредитов приходится на Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Банк "МСП", РНКБ Банк.

Кредит выдается для покрытия любых документально подтвержденных расходов на деятельность организации, в том числе на поддержку и сохранение занятости.

На кредиты по льготной ставке 2% годовых смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса, а также социально ориентированные НКО.

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% рабочих мест, кредит будет списан вместе с процентами - всю сумму погасит государство. Предприятиям, сохранившим не менее 80% сотрудников, разрешат вернуть лишь 50% кредита и процентов.