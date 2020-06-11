Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в образовательных и медучреждениях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

"Правительству России обеспечить выделение ассигнований из федерального бюджета в размере 41,7 млрд рублей на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, в том числе на сохранение уровня оплаты труда работников не ниже уровня, достигнутого в 2019 году", - говорится в перечне.

Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 15 июня, далее - ежеквартально.

Президент также поручил кабмину ускорить подготовку и внесение в нормативную базу изменений, направленных на предоставление студентам права получения на бесплатной основе дополнительной квалификации, в том числе путем освоения образовательных программ профессионального обучения.

Кроме того, правительству предстоит, начиная с 1 сентября 2020 года, обеспечить увеличение общего объема контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета.