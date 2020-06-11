Россия и Япония продолжат диалог по теме передовых технологий после снятия ограничений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко и директор Департамента торговли и информационной политики министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кейта Нисияма обсудили инициативы в области инноваций и договорились об очной встрече после снятия ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Оксана Тарасенко и Кейта Нисияма договорились о продолжении диалога в очном формате в Москве или в Токио после ослабления действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили инициативы в области инноваций в рамках заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере передовых технологий. "Встреча состоялась в продолжение апрельского совещания министров экономики России и Японии, на которой затрагивались вопросы двусторонней торговли, повышения производительности труда, энергоэффективности, инноваций и других приоритетных направлений двустороннего сотрудничества", - указывают в министерстве.

"Дорожная карта" в сфере высоких технологий

Замглавы Минэкономразвития РФ в ходе встречи предложила создать "дорожную карту" взаимодействия с Японией в сфере высоких технологий и обсудить ее вместе со всеми инициаторами проектов.

"Российская сторона презентовала свои разработки и перспективные проекты в области искусственного интеллекта, медицины, биотехнологий и квантовых технологий. Выступали представители высокотехнологичных компаний, в том числе компании - лидеры, занимающиеся разработкой нового типа биопринтеров, фотодетекторов, биометрии голоса, квантовых технологий передачи информации", - говорится в сообщении министерства.

"Также Оксана Тарасенко предложила в ближайшее время провести бизнес-метчинг среди российских и японских высокотехнологичных компаний при участии институтов развития и ассоциаций", - указывают в Минэкономразвития.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество между инновационными технопарками, инновационными регионами, фондами, институтами развития и научно-исследовательскими университетами с целью оптимизации инновационной экосистемы обеих стран.