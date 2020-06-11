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Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-сервисов "Сбербанка"

Большинство из них жаловались, что не могут войти в систему

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбой в работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается в четверг, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, в 19:05 мск число жалоб достигало 619, а к 19:20 мск их число снизилось до 351. Наиболее активно сообщали о неполадках в западной и южной частях России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и др. Большая часть пользователей (68%) жаловались, что не могут войти в систему. Еще 19% сообщали о невозможности перевода денег, 12% сообщали о сбое всех сервисов.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

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