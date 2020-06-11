Предприниматели одобрили концепцию платформы по оценке риска клиентов банков

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Банк России представил бизнес-сообществу концепцию платформы по оценке риска банковских клиентов, предприниматели положительно оценили новацию. Предполагается, что сервис заработает в конце 2021 - начале 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Представители бизнес-объединений, выступавшие на встрече, положительно оценили идею создания платформы. Предприниматели рассчитывают, что ее реализация сократит количество неправомерных отказов банков в проведении операции и открытии счета, будет способствовать прозрачности взаимоотношений банков и их клиентов. Планируется, что информационная система начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 года. Но в процессе работы над проектом Банк России намерен в диалоге с бизнесом выявить возможные узкие места, выслушать предложения предпринимателей, которые позволят усовершенствовать систему", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что новая платформа по оценке риска ("Знай своего клиента") будет создана на базе Банка России. Регулятор уже ведет разработку платформы и необходимых для ее реализации поправок в законодательство, уточнили в пресс-службе. Сервис позволит распределять клиентов банков по зонам рисков на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого до них будет доводиться оценка риска клиента. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам, добавили в пресс-службе.

"Мы рассчитываем, что в результате будет снижена нагрузка на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций, - пояснил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. - В свою очередь, кредитные организации смогут сконцентрироваться на работе с сомнительными клиентами, сократятся превентивные ограничительные меры со стороны кредитных организаций при выявлении незначительных и "технических" рисков ОД/ФТ (отмывание денег и финансирование терроризма - прим. ТАСС)".