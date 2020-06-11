WSJ: запасы золота биржи в Нью-Йорке достигли рекордных 29,7 млн тройских унций

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Запасы золотых слитков в хранилищах биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) в Нью-Йорке достигли рекордно высокого показателя 29,7 млн тройских унций. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на новые данные компании FactSet, специализирующейся на сборе и обработке финансовой информации.

По ее данным, три четверти золотого запаса биржи были доставлены в Нью-Йорк в течение последних трех месяцев. Общий вес этой доли эквивалентен массе девяти груженых самолетов Boeing 737-700. Как напоминает газета, в марте и апреле в США наблюдалась лихорадочная скупка драгоценного металла в слитках и монетах, так как инвесторы стремились надежно вложить денежные средства на фоне паники, порожденной пандемией коронавируса.

Стоимость золота в 2020 году медленно и неуклонно растет. В четверг фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожали на $18,40 (1,07%), до $1 739,10 за тройскую унцию. С начала года этот драгоценный металл подорожал почти на 15%.

Как напоминает газета, золотой резерв США хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Этот резерв не тратится для сбыта на свободном рынке. Согласно публикации, обычно деловые люди в США в случае нехватки пополняли запасы золота в Лондоне, где по состоянию на ноябрь прошлого года хранилось более 8,2 тыс. тонн золота общей стоимостью $387,9 млрд. Самая крупная доля приходится на Банк Англии, который сберегает около 400 тыс. золотых слитков, принадлежащих правительству Великобритании, центральным и коммерческим банкам других государств.

Согласно публикации, из Лондона в Нью-Йорк золото доставлялось в сейфах на пассажирских самолетах партиями не более 5 тонн. Ограничение объяснялось высокой стоимостью страховки на случай авиакатастрофы.