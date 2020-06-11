В Минфине США заявили, что власти располагают еще более $1 трлн для поддержки экономики

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Средства, выделенные ранее на поддержку экономики США в условиях пандемии нового коронавируса, были использованы лишь немногим более, чем на половину. С таким заявлением выступил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телекомпании CNBC. По его словам, неиспользованными остаются еще свыше $1 трлн.

"Мы не можем вновь закрыть экономику, - указал он в ответ на вопрос ведущего относительно того, пойдут ли власти США на прекращение работы предприятий, в случае если будет наблюдаться повторный рост числа случаев заражения инфекцией. - Я считаю, что мы поняли, что закрытие экономики наносит еще больший урон - не только экономический, но и в других областях".

При этом он отметил, что власти располагают достаточным количеством средств на поддержку предприятий и работников в условиях кризиса, подчеркнув, что ранее на поддержку экономики было выделено в общей сложности около $3 трлн.

По словам министра финансов, из этих средств "лишь около $1,6 трлн поступили в экономику" страны. "Поэтому в течение ближайшего месяца на поддержку экономики будут направлены еще более триллиона долларов, - указал Мнучин. - Это будет иметь большое влияние". "Кроме того, мы готовимся к тому, что Конгресс США выделит дополнительные средства на поддержку американских рабочих", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.