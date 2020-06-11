{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Минфине США заявили, что власти располагают еще более $1 трлн для поддержки экономики

Речь идет о неиспользованных средствах из выделенных ранее около $3 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Средства, выделенные ранее на поддержку экономики США в условиях пандемии нового коронавируса, были использованы лишь немногим более, чем на половину. С таким заявлением выступил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телекомпании CNBC. По его словам, неиспользованными остаются еще свыше $1 трлн.

"Мы не можем вновь закрыть экономику, - указал он в ответ на вопрос ведущего относительно того, пойдут ли власти США на прекращение работы предприятий, в случае если будет наблюдаться повторный рост числа случаев заражения инфекцией. - Я считаю, что мы поняли, что закрытие экономики наносит еще больший урон - не только экономический, но и в других областях".

При этом он отметил, что власти располагают достаточным количеством средств на поддержку предприятий и работников в условиях кризиса, подчеркнув, что ранее на поддержку экономики было выделено в общей сложности около $3 трлн.

По словам министра финансов, из этих средств "лишь около $1,6 трлн поступили в экономику" страны. "Поэтому в течение ближайшего месяца на поддержку экономики будут направлены еще более триллиона долларов, - указал Мнучин. - Это будет иметь большое влияние". "Кроме того, мы готовимся к тому, что Конгресс США выделит дополнительные средства на поддержку американских рабочих", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами новый пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Теги
СШАТрамп, ДональдМнучин, СтивенПандемия коронавируса нового типа
Египет открывает курортные зоны для чартеров
При этом регулярные рейсы в Каир по-прежнему останутся закрытыми
Читать полностью