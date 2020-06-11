Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 70 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 21:17 мск в четверг.

К 21:19 мск доллар ускорил рост до 2,3% и уже находился на отметке 70,07 руб.

В последний раз курс доллара превышал рубеж в 70 руб. 29 мая текущего года.

По состоянию на 21:25 мск доллар торговался на уровне 70,04 руб. (+2,25%), достигая в пике 70,09 руб. В свою очередь, курс евро рос на 1,7% - до 79,29 руб.

Рубль снижается к доллару США и евро на фоне дешевеющей нефти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускалась на 7,8%, до $38,49 за баррель, а цена сорта нефти WTI находилась на уровне $36,5 за баррель, что на 8,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.