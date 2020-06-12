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Кабмин одобрил финансирование индивидуальных программ для девяти отстающих регионов

Общая сумма ассигнований на программы развития составит более 26 млрд рублей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития указанных регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В феврале Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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