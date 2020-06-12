Минэнерго рассматривает вариант строительства новой ГЭС для потребностей РЖД

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Строительство новой крупной гидроэлектростанции (ГЭС) покроет потребности РЖД для второго этапа развития Восточного полигона железных дорог и даст дополнительный импульс развитию Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Министр энергетики Александр Новак накануне провел совещание по вопросам энергообеспечения второго этапа развития Восточного полигона железных дорог РЖД, реализация которого предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В рамках реализации второго этапа этого проекта необходимо обеспечить энергоснабжение тяговых подстанций мощностью порядка 2,4 ГВт в объединенных энергосистемах Востока и Сибири, отмечает ведомство.

"В качестве одного из вариантов рассматривается строительство новой крупной гидроэлектростанции, которая не только обеспечит покрытие существующих потребностей РЖД и других крупных энергоемких потребителей, но и создаст задел на будущее для технологического присоединения новых потребителей в этом энергорайоне", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В целом Новак одобрил для дальнейшей проработки и принятия решений на уровне правительства четыре варианта энергоснабжения тяговых подстанций. Так, предполагается принять принципиальное решение о выборе типа электростанции для Бодайбинского энергорайона Иркутской области для формирования нового мощного генерирующего энергоузла на транзите от Усть-Илимской ГЭС в Сибири до Нерюнгринской ГРЭС и Зейской ГЭС на Дальнем Востоке.

"Реализация проекта крупной гидроэлектростанции позволит сохранить компетенции Российской Федерации в вопросах освоения гидропотенциала и проектирования больших ГЭС. Кроме того, реализация такого рода проекта позволит создать технологическую основу для объединения на синхронную параллельную работу <...> энергосистемы Востока и Единой энергосистемы России, что позволит обеспечить дополнительный импульс развитию регионов Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба Минэнерго Новака.