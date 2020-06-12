Ассоциация производителей Италии прогнозирует снижение ВВП примерно на 10%

РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Снижение ВВП Италии в 2020 году может быть большим, чем прогнозируется. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу ведущий экономист Центра исследований крупнейшей ассоциации производителей страны Confindustria Массимо Рода.

"Любые прогнозы очень ненадежны, поскольку сохраняется неуверенность в ситуации [с пандемией], которая совершенно новая и аномальная. Сложность еще заключается и в том, что данные всегда приходят с опозданием. Опираясь на имеющиеся на данный момент, сложно делать прогнозы на долгосрочную перспективу. Пока у нас есть данные по ВВП в первом квартале ISTAT (Национального института статистики), они указывают на снижение ВВП в первом квартале этого года (по сравнению с предыдущим кварталом) на 5,3% при первоначальном прогнозе сокращения на 4,7%. Это уже указывает на то, что ситуация хуже, чем предполагалось", - сказал эксперт.

Он сообщил, что Confindustria прогнозирует падение ВВП в этом году на 9,6%. "Отталкиваясь от сокращения на 5,3% в первом квартале, мы ожидаем еще большее падение во втором квартале - около 9%, а потом небольшой рост во втором полугодии. То есть в первом полугодии падение ВВП будет на уровне около 15%, а во второй половине года будет небольшой рост, что позволит в концу года остановиться на отметке падения в 9,6%", - объяснил собеседник агентства. При этом он отметил, что рост в третьем квартале будет ощутим только по сравнению со значительным спадом в предыдущем квартале.

Промышленное производство и услуги

Во многом сокращение ВВП связано, по его словам, с обвалом промышленного производства, а также остановкой почти на три месяца работы сферы услуг, которая восстанавливается медленно и не в полной мере. "В апреле промышленное производство обвалилось на 44% по сравнению с предыдущим годом. В мае прогноз роста на 33%, в нормальных условиях это был бы экономический бум, но сейчас это лишь небольшой рост на фоне рекордно низких показателей, который не достигнет докризисного уровня. Несмотря на это, по итогам второго квартала производство сократится на 20 - 25%", - сказал эксперт. "Во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов производство сократилось на 25% по итогам всего года, а у нас такой спад фактически за месяц, - продолжил он. - Это дает представление о нынешнем кризисе, который бьет все антирекорды".

По подсчетам Центра исследований Confindustria, только спад производства приведет к сокращению ВВП на 5% во втором квартале. "А к этому надо добавить сектор строительства, где ограничительные меры сильно тормозят производительность, а также сектор услуг. На последний приходится две трети итальянской экономики. Услуги были приостановлены еще раньше, чем производство (10 и 22 марта соответственно - прим. корр. ТАСС), и возобновление работы в сфере услуг очень затруднено", - указал Рода.

Он объяснил, что многие аспекты взаимосвязаны и комплексно влияют на промышленное производство. "В первую очередь это снижение спроса, которое обусловлено тем, что многие в этот период либо потеряли работу, либо часть заработка, а также потребительской неуверенностью", - сказал эксперт. Наконец, внешние факторы и распространение коронавируса в других странах влияют на снижение спроса на экспорт, еще одного важнейшего составляющего итальянской экономики. "Падение экспорта продолжится в ближайшие месяцы, потому что динамика развития пандемии в разных странах разная", - указал эксперт.

Прогнозы

Согласно последним прогнозам ISTAT, годовое падение промышленного производства в стране составит 42%. В наибольшей степени пострадали автомобильная промышленность, текстильная и транспортная отрасли.

По последним прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ВВП Италии в 2020 году сократится более чем на 11% и на 14% - в случае второй волны распространения коронавируса. При этом прогноз по росту внешней задолженности Италии в 2020 году, по прогнозу ОЭСР, колеблется от 158% до 170% соответственно с нынешних почти 135%.

Согласно последним принятым правительством Италии корректировкам к бюджету, падение ВВП составит 8% в 2020 году. Дефицит бюджета в текущем году составит 10,4%, тогда как государственный долг возрастет до 155% ВВП с нынешних 135%.