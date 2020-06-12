Власти Австрии объявили о плане снижения ставки НДС для кафе и музеев

ВЕНА, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Австрии планирует снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий культуры, общественного питания и средств массовой информации с 20% до 5%. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на министра финансов Австрии Гернота Блюммеля.

Пониженная ставка НДС должна действовать с 1 июля до конца 2020 года на меню ресторанов, размещение в гостиницах, а также на билеты в кино, музеи и на покупку периодических изданий. Эта мера направлена на оказание помощи предприятиям общественного питания, культуры и СМИ с целью минимизации убытков, понесенных из-за пандемии коронавируса.

"Мы хотим в кратчайшие сроки помочь особо пострадавшим отраслям", - заявил Блюммель. В настоящее время австрийские власти ведут переговоры с Еврокомиссией, чтобы добиться для себя временного исключения из норм налогообложения ЕС.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса, после того, как ежедневный прирост числа заразившихся сократился с 40% до 1%. С мая рост количества инфицированных коронавирусом составляет не более 100 человек в день.

С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. С 15 мая возобновили работу рестораны, музеи, зоопарки, открылись спортивные площадки, школы. При этом необходимо соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах, носить защитные медицинские маски в транспорте, магазинах и помещениях общественного пользования. С 29 мая власти приступили к четвертому этапу отмены ограничительных мер - открыли гостиницы, объекты отдыха и туризма, бассейны, разрешили проведение культурных мероприятий с участием до 100 человек.