В "Новатэк" сообщили, что "Арктик СПГ - 2" будет завершен в срок

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Акционеры "Арктик СПГ - 2" намерены завершить строительство завода в намеченные сроки, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и тяжелую экономическую ситуацию в мире. Общий прогресс реализации проекта составляет 19%, сообщает "Новатэк" по итогам рабочей встречи глав компаний-акционеров.

"Общий прогресс по проекту составляет 19%. Бетонирование первой платформы ОГТ выполнено на 37%. Заводы - изготовители модулей работают на полную мощность. Подрядчики по строительным/EPC договорам полностью мобилизованы, договоры поставок заключены и выполняются. На Утреннем месторождении пробурено уже девять эксплуатационных скважин, в работе три буровые установки. С учетом прогресса участники выразили уверенность в соблюдении графика реализации проекта", - говорится в сообщении.

Акционеры "Арктик СПГ-2" также подтвердили намерение привлечь внешнее финансирование под проект в намеченные сроки. Кроме того, достигнут значительный прогресс по контрактованию объемов СПГ с проекта.