Лондон отложил введение полных таможенных проверок импорта из ЕС до 1 июля 2021 года

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Великобритания не будет вводить полноценные таможенные проверки европейских товаров с 1 января 2021 года, а применит поэтапный подход, который растянется до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу на сайте информации правительства Соединенного Королевства.

Изначально Лондон намеревался проверять все без исключения европейские товары с момента завершения переходного периода 31 декабря 2020 года. Причиной объявленного 12 июня смягчения стала пандемия коронавируса, из-за которого ВВП королевства, по предварительным оценкам, лишь за апрель сократился на 20%.

"Проверки на границах для товаров, импортируемых Великобританией из ЕС, будут введены по завершении переходного периода за несколько этапов, чтобы дать бизнесу, пострадавшему от коронавируса, больше времени на подготовку", - отмечается в сообщении.

С 1 января будущего года у импортеров электроники и одежды из стран Евросоюза будет полгода для того, чтобы заполнить таможенные декларации. С апреля будет введена обязательная подача деклараций для импортеров продукции животного происхождения и растений, с июля проверки станут обязательными для всех видов продукции из Европы, пересекающей границу королевства.