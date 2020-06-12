В Белом доме сочли преувеличенной реакцию биржи на угрозу второй волны коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Администрация США считает необоснованными опасения участников фондового рынка по поводу угрозы второй волны заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News.

"Нет никакой второй волны [заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа]. Я не понимаю, откуда они на Уолл-стрит взяли это", - отметил он.

Глава Национального экономического совета Белого дома не видит факторов, которые помешают экономическим показателям в США к выборам 3 ноября достичь уровня, предшествовавшего пандемии. "Есть признаки, указывающие уже на восстановление экономики и вселяющие в нас оптимизм. Не все еще хорошо, я согласен. Например, много людей все еще без работы", - продолжал Кадлоу, акцентировав внимание на таких благоприятных факторах, как активизация поездок на автотранспорте, увеличение заявок на открытие новых частных предприятий, рост спроса на автомобили.

По оценке главы Национального экономического совета Белого дома, "практически 90-100%" предприятий, закрытых в США из-за пандемии, возобновят свою работу в июле. "Когда в июле у нас будут данные за июнь, то я ожидаю нового снижения уровня безработицы. Я не вижу оснований, чтобы это не произошло", - подытожил он.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию торгов в четверг обрушились из-за опасений, как считают эксперты, возможных последствий второй волны коронавируса. Dow Jones снизился на 1 859,01 пункта (6,89%), до отметки 25 130,98. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 187,87 пункта (5,89%) и оказался на отметке 3 002,27. Индекс электронной биржи Nasdaq, на этой неделе преодолевший важный рубеж в 10 000 пунктов, понизился на 526,82 пункта (5,26%), до отметки 19 493,53.

Федеральная резервная система в среду обновила свои прогнозы по экономике США. Так, регулятор ожидает снижения экономического роста страны в 2020 году на 6,5%, вместо роста в 2% (обозначенного в предыдущем прогнозе). В 2021 году, согласно подсчетам ФРС, экономический рост страны достигнет 5%, а не 1,9%, как прогнозировалось ранее, в 2022 году - 3,5%, а не 1,8%. Прогноз инфляции в США в 2020 году также был улучшен: 0,8% вместо 1,9%, в 2021 году - 1,6%, а не 2%. В 2022 году ФРС прогнозирует инфляцию в 1,7% вместо 2%.