В ФРС заявили, что пандемия привела к резкому ухудшению условий на рынке труда в США

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Пандемия заболевания, вызванного новым коронавирусом, привела к резкому и суровому ухудшению условий на американском рынке труда, для которого она стала жестким ударом. Такой вывод содержится в докладе Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, направленном в пятницу в Конгресс.

"Жесткие экономические последствия пандемии были особенно заметны на рынке труда", - подчеркивается в документе. "Уровень безработицы подскочил с минимального за 50 лет показателя в 3,5% в феврале до 14,7% в апреле, что соответствует ситуации в период после Второй мировой войны, а затем опустился до 13,3% в мае, что все равно является очень высоким показателем", - констатирует ФРС.

"Наиболее жестко потеря работы сказалась на людях с низким доходом, а также тех социально-экономических группах, которые диспропорционально представлены среди низкооплачиваемых профессий", - отмечается в докладе. "Ухудшение условий на рынке труда начиная с февраля было резким, суровыми и повсеместным", - добавили авторы.

В докладе также подчеркивается, что ФРС ожидает резкого снижения экономической активности в текущем квартале. "Данные <...> свидетельствуют о том, что реальный ВВП будет быстрыми темпами сокращаться во втором квартале", - говорится в тексте.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 113 тыс. человек. Многие американские граждане из-за введенных в стране санитарных ограничений и приостановки предприятий лишились работы.

В мае власти штатов начали постепенно смягчать ограничительные меры. Минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн. В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. По мнению экспертов, уровень безработицы в США останется высоким в связи с тем, что такие рекомендации, как социальное дистанцирование, остаются в силе.