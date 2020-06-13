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СМИ: США просят глав техкорпораций дать показания для антимонопольного расследования

Слушания запланированы на июль 2020 года

ТАСС, 13 июня. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США направил письма главам компаний Amazon, Facebook, Google и Apple с просьбой дать показания в рамках масштабного антимонопольного расследования в отношении этих компаний. Об этом в пятницу сообщил портал Axios, в распоряжении которого оказались соответствующие письма.

По данным портала, до 14 июня главы компаний должны ответить, согласны ли они добровольно дать показания и предоставить необходимые документы к слушаниям, которые запланированы на июль 2020 года. Как отмечается, в случае отказа от дачи показаний, комитет может направить руководителям корпораций официальный запрос через суд.

Член юридического комитета нижней палаты Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) сообщил порталу, что запрошенные документы и показания глав компаний необходимы для завершения текущего расследования ситуации на цифровом рынке.

В июле 2019 года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

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