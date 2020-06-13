Reuters: Petrobras не будет нанимать танкеры, побывавшие в Венесуэле в течение года

ТАСС, 13 июня. Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras предупредила транспортные компании, что больше не будет нанимать нефтяные танкеры, которые находились в портах Венесуэлы в течение последних 12 месяцев, чтобы избежать нарушения санкций, введенных США в отношении Боливарианской Республики. Об этом в пятницу со ссылкой на заявление Petrobras сообщило агентство Reuters.

"Мы [компания] недавно разъяснили нашим поставщикам, что не будем принимать предложения от судов, которые находились в Венесуэле в течение санкционного периода (12 месяцев)", - говорится в документе.

Ранее американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении нескольких танкеров, связанных с венесуэльским нефтяным сектором. Во вторник газета The Wall Street Journal проинформировала, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) готовится расширить санкции, введенные из-за поставок топлива в латиноамериканскую страну. Под их действие могут попасть около 50 танкеров, которые предположительно поставляют нефтепродукты в сотрудничестве с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.