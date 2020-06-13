{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Petrobras не будет нанимать танкеры, побывавшие в Венесуэле в течение года

Бразильская корпорация приняла такое решение, чтобы избежать нарушения американских санкций

ТАСС, 13 июня. Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras предупредила транспортные компании, что больше не будет нанимать нефтяные танкеры, которые находились в портах Венесуэлы в течение последних 12 месяцев, чтобы избежать нарушения санкций, введенных США в отношении Боливарианской Республики. Об этом в пятницу со ссылкой на заявление Petrobras сообщило агентство Reuters.

"Мы [компания] недавно разъяснили нашим поставщикам, что не будем принимать предложения от судов, которые находились в Венесуэле в течение санкционного периода (12 месяцев)", - говорится в документе.

Ранее американский Минфин ввел ограничительные меры в отношении нескольких танкеров, связанных с венесуэльским нефтяным сектором. Во вторник газета The Wall Street Journal проинформировала, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) готовится расширить санкции, введенные из-за поставок топлива в латиноамериканскую страну. Под их действие могут попасть около 50 танкеров, которые предположительно поставляют нефтепродукты в сотрудничестве с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияВенесуэла
Пандемия коронавируса нового типа
"Известия": загрузка автозаводов в России из-за пандемии составляет менее 30%
По данным издания, в секторе коммерческого транспорта наиболее пострадал сегмент микроавтобусов
Читать полностью