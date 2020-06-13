Крым планирует бизнес-миссию на Кубу до конца этого года

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Бизнес-миссия представителей Крыма на Кубу планируется до конца 2020 года, перспективным направлением для сотрудничества может быть поставка на остров продуктов и эфирных масел, сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Бизнес-миссия запланирована на ноябрь-декабрь текущего года. Совместно с нашим торгпредством на Кубе прорабатываются вопросы по поиску партнеров с кубинской стороны", - сказал он.

Собеседник агентства назвал производимые в Крыму продукты, эфирные масла, промышленные товары перспективными для экспорта на Кубу.

В ноябре 2019 года представители Крыма, в том числе вице-премьер Ирина Кивико, посетили Кубу. Вскоре появились первые идеи по вероятному сотрудничеству: рассматривались возможности совместных проектов между Крымом и Кубой в сфере туризма, культуры и бизнеса. Южному региональному центру поддержки экспорта были даны поручения оценить базу импорта Кубы, а также организовать в 2020 году для крымских предпринимателей бизнес-миссию, "в ходе которой провести встречи с кубинскими партнерами, обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества".

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, ограничительные меры применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.