МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту в области инжиниринга и промышленного дизайна до 2025 года. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) в области инжиниринга и промышленного дизайна (далее - план)", - говорится в распоряжении.

Документ предусматривает рост объема внутреннего рынка отрасли с 2,8 трлн до 3,9 трлн рублей. Кроме того, долю малого и среднего бизнеса (МСБ) в структуре внутреннего рынка планируется увеличить с 42% до 45%, а долю комплексных контрактов (инжиниринг, снабжение и строительство) - с 30% до 40% от заключаемых на рынке. В документе также отмечен планируемый рост количества совместных предприятий российских и иностранных компаний в области инжиниринга с 10 до 15.

Доклады о ходе реализации дорожной карты должны поступать в правительство раз в полгода.