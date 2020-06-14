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Работа трубопровода Trans Mountain в Канаде приостановлена из-за разлива нефти

По трубопроводу нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию

ТАСС, 14 июня. Трубопровод Trans Mountain в канадском Абботсфорде (провинция Британская Колумбия) временно прекратил работу по причине разлива нефти. Об этом сообщается в опубликованном в субботу заявлении компании.

"Рано утром 13 июня 2020 года в центр управления поступил сигнал тревоги. Нефтепровод немедленно закрыли, рабочих отправили для расследования", - говорится в сообщении. К настоящему времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы. Инцидент не несет угрозы для живущих поблизости людей, отмечается в заявлении.

По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.

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