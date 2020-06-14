Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности до 2035 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, которая предполагает создание новых центров угледобычи в стране к 2030 году. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок - все это предусмотрено программой развития угольной промышленности России до 2035 года. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается на сайте кабмина.

Программа будет реализована в три этапа. Первый этап рассчитан до 2025 года и предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объемов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестиционной программы "Российских железных дорог". До 2030 года, на втором этапе, должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями, сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки. "Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

По консервативному сценарию реализация программы поможет нарастить угледобычу с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485 млн тонн к 2035-му, по оптимистичному сценарию - до 668 млн тонн. Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн тонн.

В программу также заложены решения социальных вопросов, таких, как выплаты бывшим работникам угольной промышленности и дополнительное пенсионное обеспечение для них, снос ветхого жилья на подработанных территориях.