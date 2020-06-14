Помощник Трампа заявил, что американская экономика начала восстанавливаться

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Американская экономика начала восстанавливаться от ущерба, нанесенного пандемией нового коронавируса, в ближайшие месяцы этот процесс, вероятнее всего, ускорится. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления", - сказал он. Как отметил помощник президента США Дональда Трампа, "есть высокая вероятность того", что возобновление экономической активности в стране будет быстрым. Кадлоу подчеркнул, что во второй половине 2020 года, возможно, будет зафиксирован "20-процентный экономический рост, а безработица упадет".

По его словам, "поступает много позитивных сигналов", касающихся восстановления экономики. В их числе он назвал имевшее место снижение показателей безработицы, а также рост объемов продаж в магазинах.

Кадлоу признал, что в некоторых штатах после отмены санитарных мер, введенных из-за нового коронавируса, выросло число случаев заражения. Вместе с тем, по его словам, вероятность новой вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в стране является низкой. "Хотя число случаев [заражения] несколько выросло, речь не идет о второй волне", - добавил он.

Помощник Трампа подчеркнул, что в США следует продолжить процесс снятия санитарных ограничений. "Думаю, мы на верном пути", - отметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 115 тыс. человек.