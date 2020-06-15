В Магаданской области из-за пандемии продлили срок предоставления сведений о доходах

ТАСС 15 июня. Магаданская областная дума в понедельник из-за пандемии коронавируса продлила до августа срок предоставления в регионе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба парламента Колымы.

"В связи с реализацией на территории страны комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок предоставления обязательных сведений продлен до 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

В 2013 году в стране вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах: о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последние года. Сообщать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству России продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления руководителями федеральных госучреждений сведений о прошлогодних доходах, расходах и имуществе. Ранее чиновники обязаны были отчитываться до 1 апреля, представители некоторых категорий - до 30 апреля.