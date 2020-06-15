Торгпред РФ в КНР заявил, что вузы России наладят экспорт образовательных услуг в Китай

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Российские вузы при участии властей РФ планируют организовать экспорт образовательных услуг на китайский рынок. Об этом сообщил в понедельник торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.

"Мы очень тесно взаимодействуем со "Сколково" и постепенно задумались над возможностью организации бизнес-миссии вузов, - рассказал он журналистам. - Мы должны обеспечить себе соответствующую нишу в Китае, ведь отечественная школа по-прежнему очень сильна, несмотря на популярность западных вузов".

По словам торгпреда, в КНР востребованы не только столичные, но и региональные российские университеты и институты. "Мы поддерживаем с ними контакты и уже составили список тех, кто готов к проектам в Китае. Поэтому, как только появятся регулярные авиарейсы, мы будем продвигать не только товарооборот, но и обмен знаниями", - пояснил Инюшин.

Он уточнил, что российская сторона рассматривает экспорт образовательных услуг как ноу-хау. Торгпред напомнил, что в Китае существует социальная прослойка, представители которой ориентируются на российскую культуру. Инюшин подчеркнул, что в России есть сильные вузы технической направленности, которые "готовят ценных специалистов и интересны глубиной знаний, которые получают их учащиеся".

"Кто-то будет руководствоваться ценовым фактором, кто-то - любовью к российской культуре, а кто-то будет стремиться попасть в РФ, чтобы получить ценные знания", - подытожил торгпред.