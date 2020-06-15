Китайская Sinopharm с марта поставила в Россию более 204 млн средств защиты

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Китайская государственная корпорация Sinopharm с марта поставила в Россию более 204 млн средств индивидуальной защиты. Об этом в понедельник на встрече с российскими журналистами заявил торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.

"В марте при содействии торгпредства [РФ в КНР] в кратчайшие сроки были заключены контракты на поставку средств индивидуальной защиты между китайской госкомпанией Sinopharm и российским импортером", - сказал он.

Как уточнил присутствующий на встрече заместитель торгового представителя РФ в КНР Вячеслав Сердюков, компания Sinopharm была "определена в качестве партнера на межправительственном уровне". "В общей сложности с Sinopharm было заключено 11 контрактов. За все время было поставлено более 204 млн средств индивидуальной защиты, в том числе 196 млн защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты", - пояснил он.

По словам Сердюкова, "вывоз этой продукции был осуществлен 42 грузовыми авиарейсами, в том числе на самолетах АН-124 "Руслан", и тремя железнодорожными составами". "Фактически для поставок средств защиты из Китая в Россию был организован авиационный мост из Шанхая. Также летали самолеты из Ханчжоу (провинция Чжэцзян, восток КНР), Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), города Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь)", - добавил он.

Как указал Инюшин, "со стороны РФ был также определен партнер, с которым сотрудничала китайская компания", по словам торгпреда, "для компании Sinopharm это был первый подобный опыт столь крупных поставок". Он также отметил, что "работа с крупной государственной компанией КНР позволила обеспечить необходимый уровень качества ввозимой продукции". "При проработке контрактов уделялось максимум внимания тому, что именно мы собираемся ввезти из КНР в РФ, например какие именно бахилы - высокие, низкие, какие именно маски и защитные костюмы. Все эти моменты скрупулезно прорабатывались", - резюмировал торговый представитель.

1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в конце мая РФ завершила закупки средств индивидуальной защиты из КНР, так как потребность в них была закрыта внутренним производством. Ранее Минпромторг сообщал, что в мае выпуск медицинских масок достиг 6,5 млн штук в сутки, а уже в июле составит 11 млн штук. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 80% россиян носят маски в общественных местах.