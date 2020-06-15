Мишустин утвердил дорожную карту в сфере инжиниринга и промышленного дизайна

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что утвердил план мероприятий в сфере инжиниринга и промышленного дизайна.

"Утвержден план мероприятий в сфере инжиниринга и промышленного дизайна. Этот план - результат совместной работы Минпромторга, представителей отрасли и научных организаций", - сказал премьер. Мишустин уточнил, что "обновленная дорожная карта предусматривает создание новых центров на базе научно-исследовательских организаций и университетов, а также меры стимулирования экспорта инжиниринговых услуг и поддержки малого и среднего бизнеса".

Согласно статистике, которую привел премьер, в 39 регионах уже создана сеть из 72 инжиниринговых центров. Это более 13,5 тыс. рабочих мест и свыше 40% данного рынка составляют предприятия малого и среднего бизнеса. "Важно, что более трети всех инжиниринговых контрактов охватывают полный цикл создания объектов - от изначального проекта до сдачи в эксплуатацию. Такой принцип позволяет снизить издержки, повысить качество работы и ответственность исполнителей", - сказал Мишустин. Глава правительства при этом подчеркнул, что промышленный дизайн является важнейшей частью создания любого продукта, так как помогает сделать его функциональным и привлекательным для потребителя, а для производителя - простым и легким в изготовлении. "Причем речь идет практически о всех направлениях, начиная от разработки электронных продуктов, бытовой техники, и заканчивая строительством новых предприятий, жилья, формированием комфортной городской среды", - заключил он.