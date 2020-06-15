В Госдуме считают, что банки вряд ли сделают платными выпуск и обслуживание карт

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские банки в текущих условиях вряд ли сделают платными выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также другие услуги в связи с ограничением эквайринговой комиссий до 30 сентября на некоторые категории товаров и услуг. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЦБ в качестве мер поддержи бизнеса ограничил до 30 сентября 2020 года размер комиссии, которую банки берут за прием платежных карт, на уровне 1% для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. Позже Ассоциация банков России (АБР) попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина отказаться от административного регулирования экварийнга, поскольку в результате уже примененных ограничений банки недополучат как минимум 12 млрд рублей прибыли. Также банкиры отмечают, что в случае ужесточения регулирования кредитные организации будут вынуждены начать взимать плату с клиентов за выпуск и обслуживание платежных крат, доступ к колл-центру, а также сократить или даже отменить программы лояльности.

"Эквайринг - затратная вещь, и, очевидно, эти затраты банками должны каким-то образом окупаться. При чем затраты довольно существенные. В случае административного снижения комиссий будет устанавливаться большие комиссий и платежи за какие-то другие виды услуг. Поскольку Центральный банк принял решение временно [огранить эквайринговые комиссий] - только до 30 сентября, - пояснил Аксаков. - Думаю, что банки сейчас вряд ли пойдут на такое повышение за другие виды услуг, связанных с платежными картами".

По мнению депутата, введение комиссий за выпуск платежных карт снизит конкурентные преимущества банка на рынке этих услуг.

Также Аксаков сообщил, что от представителей торговых сетей ему поступают предложения расширить перечень товаров, подпадающих под сниженную эквайринговую комиссию. Так, например, ретейл предлагал снизить данную комиссию на спортивные товары. Однако, по мнению депутата, ЦБ вряд ли пойдет на расширение текущего "льготного" списка.

В качестве альтернативы по снижению издержек для бизнеса за прием безналичных платежей предлагается более активно внедрять разработанную Банком России Систему быстрых платежей (СБП), которая позволяет принимать оплату за товары и услуги при помощи QR-кода. При таком способе оплаты комиссия для торговых точек будет существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. По мнению Аксакова, торговые точки начнут более активно внедрять этот сервис.